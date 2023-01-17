Глоба (Косенко) Прасковья Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
13.10.1896
Муж: Глоба Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
14.11.1899
Дочь: Конченкова Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евтифеева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1904
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ануфриева Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич
Смерть
1911