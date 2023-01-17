Глоба (Косенко) Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глоба (Косенко) Прасковья Дементьевна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Косенко Дементий Корнеевич

Мать: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
13.10.1896

Муж: Глоба Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Конченкова Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евтифеева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
До 1904

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ануфриева Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич

Смерть
1911
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