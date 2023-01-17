Глоба Филипп Кузьмич
Место рождения
Дата рождения13.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1874
Отец: Глоба Кузьма Семёнович
Мать: Глоба Мария Никитична
Бракосочетание
13.10.1896
Рождение ребёнка
14.11.1899
Дочь: Конченкова Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евтифеева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
До 1904
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ануфриева Агафья Филипповна
Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
06.11.1922
Мать ребёнка: Глоба Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1924
Мать ребёнка: Глоба Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глоба Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глоба Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно