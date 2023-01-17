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Глоба Филипп Кузьмич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

13.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1874

Отец: Глоба Кузьма Семёнович

Мать: Глоба Мария Никитична

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
13.10.1896

Жена: Глоба Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Конченкова Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евтифеева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
До 1904

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ануфриева Агафья Филипповна

Мать ребёнка: Глоба Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
06.11.1922

Сын: Глоба Иван Филиппович

Мать ребёнка: Глоба Пелагея Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.11.1924

Сын: Глоба Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Глоба Пелагея

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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