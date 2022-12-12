Глоба Мария Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1871
Дочь: Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Глоба Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
13.11.1874
Сын: Глоба Филипп Кузьмич
Отец ребёнка: Глоба Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
18.01.1883
Сын: Глоба Макар Кузьмич
Отец ребёнка: Глоба Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
09.01.1977
Дочь: ?
Отец ребёнка: Глоба Кузьма Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно