Глоба Кузьма Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глоба Семён Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1871
Дочь: Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична
Рождение ребёнка
13.11.1874
Сын: Глоба Филипп Кузьмич
Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична
Рождение ребёнка
18.01.1883
Сын: Глоба Макар Кузьмич
Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична
Рождение ребёнка
09.01.1977
Дочь: ?
Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глоба Мария Никитична
Смерть
Неизвестно