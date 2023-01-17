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Глоба Кузьма Семёнович

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глоба Семён Андреев

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
26.09.1871

Дочь: Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Глоба Филипп Кузьмич

Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
18.01.1883

Сын: Глоба Макар Кузьмич

Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1977

Дочь: ?

Мать ребёнка: Глоба Мария Никитична

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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