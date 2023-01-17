Глоба Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения06.11.1922
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1922
Отец: Глоба Филипп Кузьмич
Мать: Глоба Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Глоба Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994