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Глоба Иван Филиппович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

06.11.1922

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1922

Отец: Глоба Филипп Кузьмич

Мать: Глоба Пелагея Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глоба Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глоба Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глоба Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Глоба Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Александра Андреевна

Смерть
1994
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