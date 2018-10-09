Глоба (Косенко) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1920
Дата смерти09.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Глоба Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2018