Глоба (Косенко) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлоба (Косенко) Александра Андреевна

Глоба (Косенко) Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1920

Дата смерти

09.10.2018

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1920

Отец: Косенко Андрей Дементьевич

Мать: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глоба Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глоба Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глоба Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Глоба Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глоба Иван Филиппович

Смерть
09.10.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close