Косенко (Синченко) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1882
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Терещенко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Сын: Косенко Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Дочь: Колупаева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Сын: Косенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Сын: Косенко Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Дочь: Ткаченко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Дочь: Комар Дария Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Дочь: Глоба Александра Андреевна
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич
Сын: Косенко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич