Косенко (Синченко) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Синченко) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1882

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1882

Отец: Синченко Иван Трофимович

Мать: Синченко Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Терещенко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Косенко Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Колупаева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1909

Сын: Косенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Косенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Косенко Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ткаченко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.02.1915

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.02.1915

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.02.1918

Дочь: Комар Дария Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
08.04.1920

Дочь: Глоба Александра Андреевна

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Косенко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Косенко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Косенко Андрей Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Андрей Дементьевич

Смерть
1958
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