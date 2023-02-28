Синченко (Крекотень) Агафья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко (Крекотень) Агафья Фёдоровна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Крекотень Федор

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Синченко Нестор Иванович

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Бракосочетание
10.05.1881

Муж: Синченко Иван Трофимович

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Косенко Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Синченко Моисей Иванович

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Синченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
15.08.1899

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кибалко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович

Позники, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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