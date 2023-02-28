Синченко (Крекотень) Агафья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Крекотень Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Бракосочетание
10.05.1881
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Косенко Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
15.08.1899
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кибалко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Синченко Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно