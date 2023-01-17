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Синченко Иван Трофимович

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Синченко Трофим

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Синченко Нестор Иванович

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Бракосочетание
10.05.1881

Жена: Синченко Агафья Фёдоровна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Косенко Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Синченко Моисей Иванович

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Синченко Павел Иванович

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.08.1899

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кибалко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна

Позники, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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