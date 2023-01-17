Синченко Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Синченко Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Бракосочетание
10.05.1881
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Косенко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.08.1899
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кибалко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Синченко Агафья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно