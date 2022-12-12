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Косенко Андрей Дементьевич

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

02.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1881

Отец: Косенко Дементий Корнеевич

Мать: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Терещенко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Косенко Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Колупаева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1909

Сын: Косенко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Косенко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Косенко Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ткаченко Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.02.1915

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.02.1915

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.02.1918

Дочь: Комар Дария Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1920

Дочь: Глоба Александра Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Косенко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Косенко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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