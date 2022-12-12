Косенко Андрей Дементьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Терещенко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Сын: Косенко Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Дочь: Колупаева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Сын: Косенко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Сын: Косенко Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Дочь: Ткаченко Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Дочь: Комар Дария Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Дочь: Глоба Александра Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна
Сын: Косенко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Косенко Прасковья Ивановна