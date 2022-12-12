Терещенко (Косенко) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко (Косенко) Татьяна Андреевна

Терещенко (Косенко) Татьяна Андреевна

avatar

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

24.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903

Отец: Косенко Андрей Дементьевич

Мать: Косенко Прасковья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close