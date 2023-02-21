Глоба (Святенко) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Из Мариинска австриец
Рождение ребёнка
06.11.1922
Отец ребёнка: Глоба Филипп Кузьмич
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глоба Филипп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно