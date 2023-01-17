Глоба Иосиф Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глоба Иосиф Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Из Мариинска австриец

Мать: Глоба Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1995
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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