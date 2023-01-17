Глоба Иосиф Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Из Мариинска австриец
Мать: Глоба Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1995
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область