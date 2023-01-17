город Мариинск, город Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Мариинск

Мариинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Города
6МАРИИНСК (КИЙСК). Окружный.При р. Кие.442421048321781493Церквей православных 2. Почтовая станция. Богадельня 1. Этапный лазарет 1. Больница. Острог. Заводов 5. Мельница. Кузниц 9. Магазины: хлебных 3, провиантский 1, соляной 1 Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область
13384Мариинскгород обл.подч.56°12'87°47'O-45-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Мариинский муниципальный район, Мариинское городское поселение
32616101001г Мариинскгород
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