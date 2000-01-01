Евтифеева (Глоба) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Глоба Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Евтифеев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Евтифеев Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтифеев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говорина Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилков ?
Смерть
Неизвестно