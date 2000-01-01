Евтифеева (Глоба) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтифеева (Глоба) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Глоба Филипп Кузьмич

Мать: Глоба Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Евтифеев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Евтифеев Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтифеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтифеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говорина Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Евтифеев Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилков ?

Смерть
Неизвестно
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