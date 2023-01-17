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Косенко Давид Дементьевич

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Косенко Дементий Корнеевич

Мать: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Косенко Федот Давидович

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Косенко Иван Давидович

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Погребняк Ксения Давидовна

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Косенко Пётр Давидович

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.12.1902

Дочь: Анна Давидовна

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1904

Дочь: Мария Давидовна

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: Екатерина Давидовна

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Афанасия Давидовна

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Косенко Андрей Давидович

Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Агрипина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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