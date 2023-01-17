Косенко Давид Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.12.1895
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Погребняк Ксения Давидовна
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.06.1900
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.12.1902
Дочь: Анна Давидовна
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.01.1904
Дочь: Мария Давидовна
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.11.1905
Дочь: Екатерина Давидовна
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Афанасия Давидовна
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.10.1913
Мать ребёнка: Косенко Агрипина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно