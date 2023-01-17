Косенко Агрипина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Агрипина Фёдоровна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Косенко Федот Давидович

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Косенко Иван Давидович

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Погребняк Ксения Давидовна

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Косенко Пётр Давидович

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.12.1902

Дочь: Анна Давидовна

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1904

Дочь: Мария Давидовна

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: Екатерина Давидовна

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Афанасия Давидовна

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Косенко Андрей Давидович

Отец ребёнка: Косенко Давид Дементьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Давид Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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