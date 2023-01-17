Святенко (Косенко) Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1884
Рождение ребёнка
12.08.1910
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Рождение ребёнка
03.08.1911
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Рождение ребёнка
21.04.1914
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Рождение ребёнка
29.07.1916
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иулитта Яковлевна
Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович
Смерть
Неизвестно