Святенко (Косенко) Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святенко (Косенко) Анна Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1884

Отец: Косенко Дементий Корнеевич

Мать: Косенко Марфа Никоновна

Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Святенко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1911

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1914

Сын: Святенко Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Рождение ребёнка
29.07.1916

Сын: Святенко Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Святенко Яков Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иулитта Яковлевна

Отец ребёнка: Святенко Яков Герасимович

Смерть
Неизвестно
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