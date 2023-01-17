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Святенко Яков Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Святенко Герасим Кириллович

Мать: Святенко Александра Саввична

Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Святенко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1911

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1914

Сын: Святенко Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
29.07.1916

Сын: Святенко Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иулитта Яковлевна

Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Святенко Анна Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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