Святенко Яков Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
12.08.1910
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
03.08.1911
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
21.04.1914
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
29.07.1916
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иулитта Яковлевна
Мать ребёнка: Святенко Анна Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно