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Святенко Герасим Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Святенко Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Святенко Александра Саввична

Рождение ребёнка
22.04.1873

Сын: Святенко Савва Герасимович

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Святенко Артемий Герасимович

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Рождение ребёнка
11.06.1878

Дочь: Евфимия Герасимовна

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Святенко Филимон Герасимович

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Рождение ребёнка
1883

Сын: Святенко Евфим Герасимович

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Рождение ребёнка
1884

Сын: Святенко Яков Герасимович

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Рождение ребёнка
1889

Сын: Святенко Василий Герасимович

Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична

Смерть
Неизвестно
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