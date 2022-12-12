Святенко Герасим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Святенко Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
22.04.1873
Сын: Святенко Савва Герасимович
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Рождение ребёнка
1876
Сын: Святенко Артемий Герасимович
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Рождение ребёнка
11.06.1878
Дочь: Евфимия Герасимовна
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Рождение ребёнка
1881
Сын: Святенко Филимон Герасимович
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Рождение ребёнка
1883
Сын: Святенко Евфим Герасимович
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Рождение ребёнка
1884
Сын: Святенко Яков Герасимович
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Рождение ребёнка
1889
Сын: Святенко Василий Герасимович
Мать ребёнка: Святенко Александра Саввична
Смерть
Неизвестно