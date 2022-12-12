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Святенко (Накоренко) Александра Саввична

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Накоренко Савва Михайлович

Мать: Накоренко Татьяна Яковлевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Святенко Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
22.04.1873

Сын: Святенко Савва Герасимович

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Святенко Артемий Герасимович

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
11.06.1878

Дочь: Евфимия Герасимовна

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Святенко Филимон Герасимович

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Святенко Евфим Герасимович

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Святенко Яков Герасимович

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Святенко Василий Герасимович

Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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