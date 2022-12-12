Святенко (Накоренко) Александра Саввична
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
22.04.1873
Сын: Святенко Савва Герасимович
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Святенко Артемий Герасимович
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
11.06.1878
Дочь: Евфимия Герасимовна
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Святенко Филимон Герасимович
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Святенко Евфим Герасимович
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Святенко Яков Герасимович
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Святенко Василий Герасимович
Отец ребёнка: Святенко Герасим Кириллович
Смерть
Неизвестно