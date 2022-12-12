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Накоренко Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Святенко Александра Саввична

Отец ребёнка: Накоренко Савва Михайлович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Саввична

Отец ребёнка: Накоренко Савва Михайлович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
12.06.1869

Дочь: Акилина Саввична

Отец ребёнка: Накоренко Савва Михайлович

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Савва Михайлович

Смерть
Неизвестно
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