Накоренко Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Святенко Александра Саввична
Отец ребёнка: Накоренко Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Саввична
Отец ребёнка: Накоренко Савва Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1869
Дочь: Акилина Саввична
Отец ребёнка: Накоренко Савва Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно