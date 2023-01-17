Накоренко Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Накоренко Михаил Григорьевич
Мать: Накоренко Степанида
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Святенко Александра Саввична
Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Саввична
Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.06.1869
Дочь: Акилина Саввична
Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно