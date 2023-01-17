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Накоренко Савва Михайлович

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Накоренко Михаил Григорьевич

Мать: Накоренко Степанида

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Святенко Александра Саввична

Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Яковлевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Саввична

Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Яковлевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
12.06.1869

Дочь: Акилина Саввична

Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Яковлевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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