Накоренко Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Степанида

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Накоренко Савва Михайлович

Отец ребёнка: Накоренко Михаил Григорьевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Накоренко Михаил Григорьевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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