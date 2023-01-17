Накоренко Степанида
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Накоренко Савва Михайлович
Отец ребёнка: Накоренко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Накоренко Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно