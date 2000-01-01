Лисий (Колот) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисий (Колот) Устинья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903

Отец: Колот Стефан Митрофанович

Мать: Колот Ульяна Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Анисимовна

Отец ребёнка: Лисий Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисий Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисий Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисий Пётр Анисимович

Отец ребёнка: Лисий Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисий Виктор Анисимович

Отец ребёнка: Лисий Анисим

Смерть
Неизвестно
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