Лисий (Колот) Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Анисимовна
Отец ребёнка: Лисий Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисий Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисий Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисий Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисий Анисим
Смерть
Неизвестно