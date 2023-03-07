Никитенко (Колот) Софья Степановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1912
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1912
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Сын: Никитенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Никитенко Василий Васильевич
неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенко Василий Васильевич
Смерть
1981
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно