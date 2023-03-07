Никитенко (Колот) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Колот) Софья Степановна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.09.1912

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1912

Отец: Колот Стефан Митрофанович

Мать: Колот Ульяна Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1934

Муж: Никитенко Василий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Никитенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Никитенко Василий Васильевич

неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Василий Васильевич

Смерть
1981
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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