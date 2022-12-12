Косенко Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Корней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Косенко Климент Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Косенко Дементий Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Мокрина Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Денис Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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