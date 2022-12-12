Косенко Денис Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косенко Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1882
Дочь: Мария Денисовна
Мать ребёнка: Косенко Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
19.01.1882
Дочь: Ксения Денисовна
Мать ребёнка: Косенко Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Косенко Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно