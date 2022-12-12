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Косенко Денис Корнеевич

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косенко Корней

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Мария Денисовна

Мать ребёнка: Косенко Евдокия Филипповна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Ксения Денисовна

Мать ребёнка: Косенко Евдокия Филипповна

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Косенко Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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