Косенко Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенко Евдокия Филипповна

Косенко Евдокия Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Мария Денисовна

Отец ребёнка: Косенко Денис Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Ксения Денисовна

Отец ребёнка: Косенко Денис Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Косенко Денис Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Денис Корнеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close