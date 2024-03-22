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Косенко Климент Корнеевич

Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

10.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Косенко Корней

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Косенко Иван Климентьевич

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Беспечанская Мокрина Клементьевна

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.02.1880

Сын: Косенко Тимофей Климентьевич

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.01.1883

Сын: Косенко Иосиф Климентьевич

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Косенко Иван Климентович

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косенко Иоанн Климентович

Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Ирина Максимовна

Смерть
10.10.1913
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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