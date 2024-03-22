Косенко Климент Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти10.10.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Косенко Корней
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Косенко Иван Климентьевич
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Беспечанская Мокрина Клементьевна
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
22.02.1880
Сын: Косенко Тимофей Климентьевич
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
14.01.1883
Сын: Косенко Иосиф Климентьевич
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Косенко Иоанн Климентович
Мать ребёнка: Косенко Ирина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенко Ирина Максимовна
Смерть
10.10.1913
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область