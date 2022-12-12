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Косенко Ирина Максимовна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

16.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Косенко Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Беспечанская Мокрина Клементьевна

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.02.1880

Сын: Косенко Тимофей Климентьевич

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.01.1883

Сын: Косенко Иосиф Климентьевич

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Косенко Иван Климентович

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косенко Иоанн Климентович

Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Климент Корнеевич

Смерть
16.01.1899
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Старость
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