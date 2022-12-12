Косенко Ирина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти16.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Косенко Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Беспечанская Мокрина Клементьевна
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Рождение ребёнка
22.02.1880
Сын: Косенко Тимофей Климентьевич
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Рождение ребёнка
14.01.1883
Сын: Косенко Иосиф Климентьевич
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Косенко Иоанн Климентович
Отец ребёнка: Косенко Климент Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1899
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Старость