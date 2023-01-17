Косенко Иосиф Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1883
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1883
Бракосочетание
15.02.1902
Рождение ребёнка
12.10.1908
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
30.10.1909
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
02.02.1910
Дочь: Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
29.01.1913
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
20.04.1914
Сын: Косенко Георгий Иосифович
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Мелания Иосифовна
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
11.07.1917
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
12.08.1922
Сын: Косенко Николай Иосифович
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна
Смерть
1922