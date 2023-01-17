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Косенко Иосиф Климентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1883

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1883

Отец: Косенко Климент Корнеевич

Мать: Косенко Ирина Максимовна

Бракосочетание
15.02.1902

Жена: Косенко Евфимия Стефановна

Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Косенко Иван Иосифович

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Косенко Иван Иосифович

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.02.1910

Дочь: Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.01.1913

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Косенко Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Мелания Иосифовна

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1917

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1922

Сын: Косенко Николай Иосифович

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Стефан Иосифович

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Косенко Евфимия Стефановна

Смерть
1922
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