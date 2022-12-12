Косенко (Новицкая) Евфимия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенко (Новицкая) Евфимия Стефановна

Косенко (Новицкая) Евфимия Стефановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1902

Муж: Косенко Иосиф Климентьевич

Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Косенко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Косенко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.02.1910

Дочь: Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.01.1913

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Косенко Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Мелания Иосифовна

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1917

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1922

Сын: Косенко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Стефан Иосифович

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close