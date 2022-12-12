Косенко (Новицкая) Евфимия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1902
Рождение ребёнка
12.10.1908
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
30.10.1909
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
02.02.1910
Дочь: Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
29.01.1913
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
20.04.1914
Сын: Косенко Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Мелания Иосифовна
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
11.07.1917
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
12.08.1922
Сын: Косенко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косенко Иосиф Климентьевич
Смерть
Неизвестно