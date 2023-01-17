Хохряков Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1849 и 1851
Дата смерти09.09.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1851
Бракосочетание
17.02.1871 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1879 ст.
Сын: Хохряков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Хохрякова Евдокия Лазаревна
Бракосочетание
22.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Мать ребёнка: Дробинина Евдокия Петровна
Бракосочетание
28.04.1895 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1896
Сын: Хохряков Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Максимова Татьяна Афанасьевна
Смерть
09.09.1912 ст.