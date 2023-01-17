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Хохряков Тимофей Николаевич

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Место рождения

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Между 1849 и 1851

Дата смерти

09.09.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1851

Отец: Хохряков Николай Емельянович

Мать: Хохрякова Варвара Ивановна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1871 ст.

Жена: Хохрякова Евдокия Лазаревна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1879 ст.

Сын: Хохряков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Хохрякова Евдокия Лазаревна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.10.1889 ст.

Жена: Дробинина Евдокия Петровна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Сын: Волин Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Дробинина Евдокия Петровна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.04.1895 ст.

Жена: Максимова Татьяна Афанасьевна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Хохряков Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Максимова Татьяна Афанасьевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.09.1912 ст.
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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