Хохряков Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохряков Михаил Тимофеевич

Хохряков Михаил Тимофеевич

avatar

Место рождения

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.10.1879 ст.

Дата смерти

После 1947

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1879 ст.

Отец: Хохряков Тимофей Николаевич

Мать: Хохрякова Евдокия Лазаревна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.07.1901 ст.

Жена: Хохрякова Ирина Василисковна

Поручители: по жениху - крестьяне д. Нижней Пыхты Георгий Николаев и Стефан Михайлов Хохряковы; по невесте - той же деревни крестьяне Семен Василисков Зыкин и Емельян Михайлов Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1917 ст.

Сын: Хохряков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Хохрякова Ирина Василисковна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: д. Нижней Пыхты гражданин Георгий Николаев Хохряков
Смерть
После 1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close