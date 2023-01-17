Хохряков Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1879 ст.
Дата смертиПосле 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1879 ст.
Бракосочетание
20.07.1901 ст.
Поручители: по жениху - крестьяне д. Нижней Пыхты Георгий Николаев и Стефан Михайлов Хохряковы; по невесте - той же деревни крестьяне Семен Василисков Зыкин и Емельян Михайлов Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1917 ст.
Сын: Хохряков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Хохрякова Ирина Василисковна
Восприемник: д. Нижней Пыхты гражданин Георгий Николаев Хохряков
Смерть
После 1947