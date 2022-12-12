Хохрякова (Зыкина) Ирина Василисковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1901 ст.
Поручители: по жениху - крестьяне д. Нижней Пыхты Георгий Николаев и Стефан Михайлов Хохряковы; по невесте - той же деревни крестьяне Семен Василисков Зыкин и Емельян Михайлов Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1917 ст.
Сын: Хохряков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Хохряков Михаил Тимофеевич
Восприемник: д. Нижней Пыхты гражданин Георгий Николаев Хохряков
Смерть
После 1917