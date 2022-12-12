Хохрякова (Зыкина) Ирина Василисковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохрякова (Зыкина) Ирина Василисковна

Хохрякова (Зыкина) Ирина Василисковна

avatar

Место рождения

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.07.1901 ст.

Муж: Хохряков Михаил Тимофеевич

Поручители: по жениху - крестьяне д. Нижней Пыхты Георгий Николаев и Стефан Михайлов Хохряковы; по невесте - той же деревни крестьяне Семен Василисков Зыкин и Емельян Михайлов Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1917 ст.

Сын: Хохряков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Хохряков Михаил Тимофеевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: д. Нижней Пыхты гражданин Георгий Николаев Хохряков
Смерть
После 1917
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close