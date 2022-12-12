Хохряков Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1917 ст.
Дата смерти06.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1917 ст.
Восприемник: д. Нижней Пыхты гражданин Георгий Николаев Хохряков
Образование
1933
7 классов средней школы
Призыв на военную службу
?.01.1939
Образование
23.02.1939
Пермская / Молотовская военная авиационная школа
Образование
16.12.1939
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Сталинградское военное авиационное училище
Военная служба
С 29.04.1940 по 15.02.1941
инструктор-лётчик Кировобадской военной авиационной школы пилотов (ныне г. Гянджа, Азербайджан)
Получение воинского звания/чина
1940
младший лейтенант, "достоин присвоения военного звания с использованием на инструкторской работе в училищах лётчиков-наблюдателей ВВС РККА"
Военная служба
С 15.02.1941 по 16.08.1942
инструктор-лётчик Грозненской военной авиационной школы стрелков-бомбардиров
Военная служба
С 16.08.1942 по 18.12.1942
лётчик-инструктор Краснодарского военного авиационного училища (пгт Гиндарх, Агджабединский район, Азербайджан)
Военная служба
С 18.12.1942 по 06.05.1943
командир звена штурмовой авиации Краснодарского / Грозненского военного авиационного училища
Получение воинского звания/чина
29.04.1943
лейтенант приказ по Закавказскому фронту № 0776
Смерть
06.05.1943
погиб при катастрофе самолёта
Военная служба
27.06.1947
исключён их списков как погибший