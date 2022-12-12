Хохрякова (Рябова) Евдокия Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1853 и 1854
Дата смерти04.07.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1871 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1879 ст.
Сын: Хохряков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Хохряков Тимофей Николаевич
Смерть
04.07.1889 ст.