Хохрякова (Рябова) Евдокия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохрякова (Рябова) Евдокия Лазаревна

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Место рождения

Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Между 1853 и 1854

Дата смерти

04.07.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1849 и 1851 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
17.02.1871 ст.

Муж: Хохряков Тимофей Николаевич

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1879 ст.

Сын: Хохряков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Хохряков Тимофей Николаевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
04.07.1889 ст.
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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