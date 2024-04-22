деревня Большие Кизели, деревня Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Большие Кизели

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12148Кизели, д. каз.при рч. Черной.16534115419499Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Петропавловская волость
1030. Большие Кизели, деревня бывшая государственная, при кл. Кизелке, дворов 114, жителей 583, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
346403Большие Кизелидеревня57°42'00"54°16'00"O-40-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
57608428116д Большие Кизелидеревня
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