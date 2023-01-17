Хохрякова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти18.02.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1851
Сын: Хохряков Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Хохряков Николай Емельянович
Бракосочетание
До 1849
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Хохряков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Хохряков Николай Емельянович
Рождение ребёнка
07.04.1874 ст.
Сын: Хохряков Георгий / Егор Николаевич
Отец ребёнка: Хохряков Николай Емельянович
Восприемник: деревни Нижней Пыхты крестьянин Леонтий Ефимов Семенов
Смерть
18.02.1903 ст.