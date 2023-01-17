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Хохрякова Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

18.02.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1851

Сын: Хохряков Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Емельянович

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1849

Муж: Хохряков Николай Емельянович

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Хохряков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Емельянович

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1874 ст.

Сын: Хохряков Георгий / Егор Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Емельянович

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: деревни Нижней Пыхты крестьянин Леонтий Ефимов Семенов
Смерть
18.02.1903 ст.
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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