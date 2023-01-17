Хохряков Николай Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти02.09.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1849
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1851
Сын: Хохряков Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Хохрякова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Хохряков Федор Николаевич
Мать ребёнка: Хохрякова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1874 ст.
Сын: Хохряков Георгий / Егор Николаевич
Мать ребёнка: Хохрякова Варвара Ивановна
Восприемник: деревни Нижней Пыхты крестьянин Леонтий Ефимов Семенов
Смерть
02.09.1902 ст.