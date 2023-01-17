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Хохряков Николай Емельянович

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Место рождения

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

02.09.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1849

Жена: Хохрякова Варвара Ивановна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1851

Сын: Хохряков Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Хохрякова Варвара Ивановна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Хохряков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Хохрякова Варвара Ивановна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1874 ст.

Сын: Хохряков Георгий / Егор Николаевич

Мать ребёнка: Хохрякова Варвара Ивановна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: деревни Нижней Пыхты крестьянин Леонтий Ефимов Семенов
Смерть
02.09.1902 ст.
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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