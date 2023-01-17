Дробинина (Хохрякова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробинина (Хохрякова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Зуевы Ключи, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.08.1863 ст.

Дата смерти

10.12.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1863 ст.

Отец: Хохряков Петр Иванович

Мать: Хохрякова Татьяна Афиногеновна

Зуевы Ключи, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Муж: Дробинин Семен Петрович

Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.

Сын: Дробинин Матвей Семенович

Отец ребёнка: Дробинин Семен Петрович

Дробины, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.10.1889 ст.

Муж: Хохряков Тимофей Николаевич

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Сын: Волин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Хохряков Тимофей Николаевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.12.1894 ст.
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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