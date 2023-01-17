Дробинина (Хохрякова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1863 ст.
Дата смерти10.12.1894 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1863 ст.
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.
Сын: Дробинин Матвей Семенович
Отец ребёнка: Дробинин Семен Петрович
Дробины, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.10.1889 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Хохряков Тимофей Николаевич
Смерть
10.12.1894 ст.