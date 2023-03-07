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Дробинин Семен Петрович

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Место рождения

Дробины, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

26.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дробины, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Жена: Дробинина Евдокия Петровна

Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.

Сын: Дробинин Матвей Семенович

Мать ребёнка: Дробинина Евдокия Петровна

Дробины, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
26.06.1889 ст.
Дробины, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
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