Дробинин Семен Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти26.06.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.
Сын: Дробинин Матвей Семенович
Мать ребёнка: Дробинина Евдокия Петровна
Смерть
26.06.1889 ст.