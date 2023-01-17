Петропавловск
Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12149Петропавловское (Дурыманы), с. каз.при рч. Черной.16237156551696Церквей православных 2. Сельская расправа. Земская станция. Ярмарок 2. Базары — еженедельно. Мельниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1029. Петропавловское, село бывшее государственное, при речке Папиловке, дворов 195, жителей 979, волостное правление (уездный город 162 в.), церковь православная. з. шк. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346710Петропавловсксело57°39'00"54°17'00"O-40-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608428101с Петропавловсксело