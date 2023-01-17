село Петропавловск, село Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Петропавловск

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12149Петропавловское (Дурыманы), с. каз.при рч. Черной.16237156551696Церквей православных 2. Сельская расправа. Земская станция. Ярмарок 2. Базары — еженедельно. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Петропавловская волость
1029. Петропавловское, село бывшее государственное, при речке Папиловке, дворов 195, жителей 979, волостное правление (уездный город 162 в.), церковь православная. з. шк. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
346710Петропавловсксело57°39'00"54°17'00"O-40-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
57608428101с Петропавловсксело
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