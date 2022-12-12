Волин (Хохряков) Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1891 ст.
Дата смерти31.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1891 ст.
Бракосочетание
19.01.1911 ст.
Большая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1911 ст.
Сын: Хохрякова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна
Военная служба
17.08.1914 ст.
рядовой 62-го пехотного Суздальского полка 16-й дивизии VI-го армейского корпуса 2-й армии; ранен в бою под г. Ортельсбург (ныне г. Щитно, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша) 16 августа 1914 год... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1916 ст.
Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1917
Сын: Волин Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1918 ст.
Дочь: Волина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.07.1921 ст.
Дочь: Селедкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна
Бракосочетание
После ?.02.1930
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Зыкина Меропья Николаевна
Смерть
31.07.1946