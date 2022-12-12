Волин (Хохряков) Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волин (Хохряков) Степан Тимофеевич

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Место рождения

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.09.1891 ст.

Дата смерти

31.07.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1891 ст.

Отец: Хохряков Тимофей Николаевич

Мать: Дробинина Евдокия Петровна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.01.1911 ст.

Жена: Хохрякова Фекла Дмитриевна

Большая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1911 ст.

Сын: Хохрякова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
17.08.1914 ст.
рядовой 62-го пехотного Суздальского полка 16-й дивизии VI-го армейского корпуса 2-й армии; ранен в бою под г. Ортельсбург (ныне г. Щитно, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша) 16 августа 1914 год... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1916 ст.

Сын: Волин Борис Степанович

Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1917

Сын: Волин Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1918 ст.

Дочь: Волина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1921 ст.

Дочь: Селедкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Хохрякова Фекла Дмитриевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
После ?.02.1930

Жена: Зыкина Меропья Николаевна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1931

Сын: Волин Герман Степанович

Мать ребёнка: Зыкина Меропья Николаевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
31.07.1946
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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