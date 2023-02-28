Волин (Хохряков) Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения18.07.1916 ст.
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1916 ст.
Призыв на военную службу
1937
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
До 1937
Жена: не указана
Большая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
Между 01.10.1941 и 31.12.1941
старший сержант, заведующий делопроизводством - казначей 52-й отдельной эксплуатационной железно-дорожной роты, Западный фронт; пропал без вести
Военная награда
07.11.1944
Москва, город федерального значения Москва
медаль "За оборону Москвы" старший сержант 54-й эксплуатационной железно-дорожной роты 7-го эксплуатационного железно-дорожного полка 16-й отдельной эксплуатационной / 4-й железнодорожной бригады
Смерть
1970
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика