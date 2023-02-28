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Волин (Хохряков) Борис Степанович

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Место рождения

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.07.1916 ст.

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1916 ст.

Отец: Волин Степан Тимофеевич

Мать: Хохрякова Фекла Дмитриевна

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
1937
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
До 1937

Жена: не указана

Большая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
Между 01.10.1941 и 31.12.1941
старший сержант, заведующий делопроизводством - казначей 52-й отдельной эксплуатационной железно-дорожной роты, Западный фронт; пропал без вести
Военная награда
07.11.1944
Москва, город федерального значения Москва
медаль "За оборону Москвы" старший сержант 54-й эксплуатационной железно-дорожной роты 7-го эксплуатационного железно-дорожного полка 16-й отдельной эксплуатационной / 4-й железнодорожной бригады
Смерть
1970
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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