Хохрякова (Вершинина) Фекла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1892 ст.
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1911 ст.
Большая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1911 ст.
Сын: Хохрякова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.07.1916 ст.
Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.02.1918 ст.
Дочь: Волина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.07.1921 ст.
Дочь: Селедкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич
Награда
С 29.07.1946 по 08.02.1947
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг."; колхозница колхоза имени Андронова; стаж - 15 лет
Смерть
1956
Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край