Хохрякова (Вершинина) Фекла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохрякова (Вершинина) Фекла Дмитриевна

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Место рождения

Верх Полем, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.09.1892 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх Полем, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1911 ст.

Муж: Волин Степан Тимофеевич

Большая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1911 ст.

Сын: Хохрякова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1916 ст.

Сын: Волин Борис Степанович

Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1918 ст.

Дочь: Волина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1921 ст.

Дочь: Селедкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Волин Степан Тимофеевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Награда
С 29.07.1946 по 08.02.1947
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг."; колхозница колхоза имени Андронова; стаж - 15 лет
Смерть
1956
Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
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