- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4942Сосновское, сел.при рч. Сосновке.5222344819948Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Этап. Хлебный магазин. Ярмарок 2. Торжки по пятницам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1436. Большесосновское (Сосновское), село бывшее государственное, при речке Сосновке, дворов 405, жителей 2069, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Больше-Сосновское, на р. Сосновке, церк., минист. 2-х классы, учил., обществ. библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, почт.-тел. отдел., еженед. базар, по пятн Показать все Больше-Сосновское общество18212031275Бывшие государственныеПравославныеРусские52—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Больше-Сосновское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13222Большая Сосновасело57°40'00"54°36'00"O-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608407101с Большая Сосновасело