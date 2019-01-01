село Большая Соснова, село Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Большая Соснова

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4942Сосновское, сел.при рч. Сосновке.5222344819948Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Этап. Хлебный магазин. Ярмарок 2. Торжки по пятницам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Большесосновская волость
1436. Большесосновское (Сосновское), село бывшее государственное, при речке Сосновке, дворов 405, жителей 2069, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Больше-Сосновская волость
1) с. Больше-Сосновское, на р. Сосновке, церк., минист. 2-х классы, учил., обществ. библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, почт.-тел. отдел., еженед. базар, по пятн Показать все Больше-Сосновское общество18212031275Бывшие государственныеПравославныеРусские52

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Больше-Сосновская волость
село Больше-Сосновское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
13222Большая Сосновасело57°40'00"54°36'00"O-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Большесосновское сельское поселение
57608407101с Большая Сосновасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close