Большая Чепца
Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12065Чепца большая, д. каз.при рч. Чепце.22717398590Почтовая станция. Земская станция. Полу-этапная тюрьма. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
965. Большая-Чепца, деревня бывшая государственная, при реке Чепце, дворов 63, жителей 370, почтовая станция, земская почтовая станция, полу-этап. тюрьма.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518900Большая Чепцадеревня57°42'00"54°05'00"O-40-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94614430111д Большая Чепцадеревня