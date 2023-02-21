Максимова Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1853 и 1857
Дата смерти24.03.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1895 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1896
Сын: Хохряков Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Хохряков Тимофей Николаевич
Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.03.1904 ст.