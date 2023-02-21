Максимова Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1853 и 1857

Дата смерти

24.03.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1849 и 1851 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1895 ст.

Муж: Хохряков Тимофей Николаевич

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Хохряков Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Хохряков Тимофей Николаевич

Нижняя Пыхта, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.03.1904 ст.
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